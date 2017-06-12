Движение транспорта ограничат по проспекту Машерова с 27 июня по 2 июля

В связи с проведением репетиций молодежного шествия в рамках парада войск Минского гарнизона, посвященного Дню Независимости, движение транспорта ограничат по проспекту Машерова в Минске днем с 27 июня по 2 июля. Об этом сообщили в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Движение транспорта по проспекту Машерова от улица Даумана до проспекта Победителей ограничат с 27 июня по 2 июля с 13:30 до 17:00.

Движение автобусов маршрутов № 29, 44, 136, 1051-ТК, 1112-ТК пойдет по проспекту Машерова, улица Богдановича, проспекту Победителей в обоих направлениях с остановками для маршрутов № 29, 44, 136 "ст.м. Немига", "Дворец спорта".