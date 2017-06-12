В Клецком районе ветврач похищал из колхоза коров

В отношении главного ветеринарного врача одного из сельхозпредприятий Клецкого района возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 210 УК (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Его подозревают в хищении крупного рогатого скота на общую сумму более 36 тыс. рублей.

По данным УВД Миноблисполкома, с октября 2016 по июнь 2017-го врач, злоупотребляя служебным положением, похищал животных для дальнейшей реализации. По документам коровы проходили как негодные и списывались на потери.

Злоумышленник давал незаконные указания рабочим предприятия на перемещение коров в убойный цех и дальнейший убой поголовья. Затем их туши продавали коммерческим структурам за наличный расчет по низким ценам.

В материалах дела фигурируют более 25 голов крупного рогатого скота общим весом более 10 тонн. В УВД полагают, что установленные объемы не полностью отражают масштабы незаконной деятельности.