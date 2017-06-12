Лукашенко хочет нарастить поставки во Вьетнам калия, техники и продовольствия

Беларусь готова наращивать поставки во Вьетнам калийных удобрений, техники и продовольствия, заявил 27 июня президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. При этом он выказал готовность увеличивать закупки вьетнамских товаров.

По словам главы государства, Беларусь заинтересована в импорте морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов, каучука и иных товаров, сообщили в его Администрации.

Александр Лукашенко также предложил компаниям Вьетнама могут принять активное участие в реализации проектов в Беларуси в области сельского хозяйства, промышленности, туризма. Он также отметил появление новых возможностей для развития более тесной кооперации, в том числе через создание совместных производств, сервисных центров, участие в перспективных инфраструктурных проектах.

"Мы очень рассчитываем на перспективу наших отношений, на торговлю между нашими странами, политические добрые отношения. Вы на нас всегда можете рассчитывать", - подчеркнул белорусский президент.

В свою очередь Чан Дай Куанг отметил, что Беларусь и Вьетнам имеют хорошую основу для укрепления и расширения сотрудничества. "Я готов с вами обсуждать все меры для углубления сотрудничества. Особое внимание необходимо уделить развитию торгово-экономических связей", - сказал он.