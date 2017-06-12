В Бобруйске задержали наркоторговца, от метадона которого погиб наркоман

Правоохранители задержали бобруйчанина, подозреваемого в сбыте метадона, потребление которого по неосторожности повлекло смерть человека, сообщили в УВД Могилевского облисполкома. Мужчина 1981 года рождения скончался от отравления метадоном, который употребил, сделав себе инъекцию, в апреле этого года.

В результате спецоперации при поддержке сотрудников ОМОН в поселке Титовка был задержан 36-летний местный житель, которого ранее судили за незаконный оборот наркотиков и действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Его вместе с женой задержали по подозрению в сбыте метадона, некоторое количество которого изъяли по их месту жительства.

Следственный комитет в отношении них возбудил уголовные дела по ч.3 ст.328 УК (сбыт наркотических средств). Собраны доказательства причастности задержанного к совершению преступления, предусмотренного ч.5 ст.328 УК (сбыт наркотических средств, повлекший по неосторожности смерть человека).