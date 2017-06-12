Лукашенко и Путин встретятся 30 июня в Москве

30 июня президенты России Владимир Путин и Беларуси Александр Лукашенко проведут в Москве заседание Высшего Государственного Совета (ВГС) Союзного государства. Об этом сообщили в Кремле.

На встрече запланировано подведение итогов торгово-экономического сотрудничества двух стран в 2016 году, обсуждение перспектив взаимодействия в машиностроительном и агропромышленном комплексах, обеспечения текущей деятельности органов Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко также отдельно обсудят ключевые темы двусторонних отношений и актуальные международные проблемы.