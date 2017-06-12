Во время празднований 3 июля в Минске будут работать 130 пунктов пропуска, сообщил 27 июня замначальника главного управления - начальник управления охраны правопорядка главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Дмитрий Курьян.

По его словам, предусмотрено выставление максимально возможного количества пропускных пунктов - сколько позволяет территория. Для ветеранов, беременных женщин и граждан с детьми организуют отдельные пункты пропуска, передает БелТА.

Около пропускных пунктов разместят камеры хранения, в которых можно будет оставить запрещенные к проносу предметы или громоздкие вещи.