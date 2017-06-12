Нацбанк может еще снизить ставку рефинансирования в 2017 году

Национальный банк Беларуси Источник фото: Telegraf.by Facebook

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Национальный банк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2017 году, сообщил 27 июня зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. По его словам, в связи с тем, что уровень инфляции складывается ниже прогнозных значений и целевого параметра, а ситуация на валютном и депозитном рынках стабильна, «к вопросу снижения ставки рефинансирования в этом году можно будет вернуться».