Нацбанк может еще снизить ставку рефинансирования в 2017 году

Национальный банк не исключает дальнейшего снижения ставки рефинансирования в 2017 году, сообщил 27 июня зампредседателя правления Нацбанка Сергей Калечиц. По его словам, в связи с тем, что уровень инфляции складывается ниже прогнозных значений и целевого параметра, а ситуация на валютном и депозитном рынках стабильна, «к вопросу снижения ставки рефинансирования в этом году можно будет вернуться».
Сергей Калечиц отметил, что сегодня уровень ставки рефинансирования находится ниже нижней границы параметров, определенных при расчетах по основным направлениям денежно-кредитной политики.
На настоящий момент ставка рефинансирования составляет 13% годовых.