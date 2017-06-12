Белорусским ИП могут разрешить начислять НДС по дате отгрузки товаров

В Беларуси индивидуальные предприниматели могут получить право начислять НДС по дате отгрузки товаров без привязки к поступлению оплаты, сообщила во время онлайн-конференции 27 июня замначальника отдела косвенного налогообложения главного управления методологии налогообложения организаций министерства по налогам и сборам Светлана Еськова.

По ее словам, МНС сейчас прорабатывает этот вопрос, передает БелТА.

Также для совершенствования работы АИС "Учет счетов-фактур" будет внедрен механизм автоматического проставления даты наступления права на вычет с учетом периода подписания электронного счета-фактуры (ЭСЧФ). В 2018 году сохранится общий срок выставления ЭСЧФ - 10-е число, что позволит получателям ЭСЧФ осуществлять сверку, обработку, подписание входящих ЭСЧФ и формирование налоговой декларации по НДС.

В то же время сроки выставления ЭСЧФ, направляемых плательщиком на портал, с 2018 года будут продлены до 20-го числа. Это касается экспортно-импортных операций, реализации товаров (работ, услуг) физлицам, реализации товаров по "расчетной" ставке НДС, реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории Беларуси иностранными организациями, не состоящими на учете в налоговых органах республики.

Кроме того, МНС прорабатывает возможность отмены ограничений вычета сумм входного НДС пределом исчисленного НДС. «Проведение мероприятий по снятию ограничений по вычету входного НДС предусмотрено в основных направлениях бюджетно-финансовой и налоговой политики на 2018 год и среднесрочной финансовой программе на 2018-2020 годы», - отметила специалист, заявив, что при проработке этого вопроса следует учитывать возможности бюджета, поскольку НДС является главной составляющей его доходной части.

Светлана Еськова также рассказала, что страны ЕАЭС разрабатывают порядок взимания НДС при взаимной электронной торговле. «В настоящее время ведется работа по достижению взаимных договоренностей о подготовке соответствующих норм, регламентирующих порядок взимания НДС при электронной торговле между субъектами хозяйствования государств - членов ЕАЭС», - сказала она.