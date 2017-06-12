Во Вьетнаме могут построить станции метро «Минская» и «Белорусская»

В главных городах Вьетнама — Ханое и Хошимине — могут появиться станции метро «Минская» и «Белорусская». С предложением спроектировать такие станции к своему вьетнамскому коллеге Чан Дай Куангу 27 июня обратился Александр Лукашенко.

Он отметил, что представительство компании "Минскметропроект" уже работает во Вьетнаме и готово взяться за проекты любой сложности. «Почему бы нам не спроектировать станции метро "Минская" в Ханое и "Белорусская" в Хошимине?» - предложил глава государства, передает БелТА.

По его словам, белорусские специалисты также могут быть привлечены к участию в инфраструктурных проектах по строительству метро, тоннелей, разработке нефтяных и горных недр Вьетнама.