В одиночном разряде квалификации Уимблдона осталась лишь одна белоруска

Из четырех белорусов, заявившихся в квалификацию одиночного разряда Уимблдонского турнира, выступать осталась только одна.
Так, Ольга Говорцова проиграла россиянке Елизавете Куличковой — 3:6, 5:7, Егор Герасимов - Александру Уорду из Великобритании — 6:1, 5:7, 3:6, а Илья Ивашко - словенцу Греге Земле — 6:7, 6:3, 4:6.
Лишь Арина Соболенко обыграла Хан На Рэ из Южной Кореи — 4:6, 6:2, 6:4. Следующей ее соперницей станет победительница матча между американками Джейми Лёб и Луизой Чирико.
В основную сетку квалифицированы Александра Саснович и Виктория Азаренко.
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