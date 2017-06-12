Лукашенко объявил кардинальные меры по развитию IT-индустрии

В Беларуси примут кардинальные меры по развитию IT-индустрии, заявил президент Александр Лукашенко 27 июня на открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума. "В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии", - сказал он.

По его словам, Беларусь уже сегодня является одним из европейских лидеров в области высоких технологий и разработки программного обеспечения, передает БелТА.

Глава государства также отметил, что набирает обороты и белорусско-вьетнамское сотрудничество в области информационно-коммуникационных и высоких технологий.