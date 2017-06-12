Лента RSS
Подписаться на ленту
27 июня 2017, вторник, 17:44
+20°C
Завтра +23°C
+20°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,15
27. 06. 2017

Лукашенко объявил кардинальные меры по развитию IT-индустрии

В Беларуси примут кардинальные меры по развитию IT-индустрии, заявил президент Александр Лукашенко 27 июня на открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума. "В ближайшем будущем, буквально этим летом, нашим государством будут приняты кардинальные меры по развитию IT-индустрии", - сказал он.

По его словам, Беларусь уже сегодня является одним из европейских лидеров в области высоких технологий и разработки программного обеспечения, передает БелТА.

Глава государства также отметил, что набирает обороты и белорусско-вьетнамское сотрудничество в области информационно-коммуникационных и высоких технологий. 
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.