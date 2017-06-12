О чем договорились Беларусь и Вьетнам

Беларусь и Вьетнам в ходе визита 27 июня в Минск вьетнамского президента Чан Дай Куанга достигли ряда соглашений по развитию торгово-экономических отношений.

Так, МАЗ поставит во Вьетнам 400 единиц техники в 2017 году, сообщил министр промышленности Беларуси Виталий Вовк. Согласно подготовленных к подписанию соглашениям, Минский завод поставит 200 полно собранных автомобилей и 200 машинокомплектов. Также подпишет контракты на поставку и БелАЗ, которое планирует экспортировать десять самосвалов грузоподъемностью 55 тонн, передает БелТА.

Также МТЗ разработал специальную модель трактора для эксплуатации в климатических условиях стран Юго-Восточной Азии. Как пояснил Виталий Вовк, трактор разрабатывался вместе с вьетнамскими специалистами. Он получился более легким по весу и конкурентоспособнее по цене. Осуществляется его поставка во Вьетнам для последующих испытаний.

Кроме того, во Вьетнаме будет создано производство молочных продуктов по белорусским технологиям из белорусского сухого молока, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц. Мощность будущего завода составит 100 тонн готовой продукции в сутки. Ожидается, что предприятие начнет функционировать в 2018 году, доля белорусского капитала в его уставном капитале составит 30%.

Кроме того, как заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на встрече с Чан Дай Куангом, Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Вьетнамом в области добычи нефти. "Мы могли бы реализовать важный совместный проект по внедрению на вьетнамских нефтяных месторождениях белорусских инновационных методов интенсификации добычи нефти", - сказал он.

Перспективным премьер назвал и сотрудничество в калийной отрасли. По его словам, Минск готов нарастить объемы поставок калийных удобрений до полного удовлетворения потребностей Вьетнама, в том числе и в рамках долгосрочных взаимовыгодных контрактов.

Беларусь не прочь поучаствовать в реализации во Вьетнаме госпрограмм, инфраструктурных и других проектов, в том числе по строительству метро и подземных переходов. Также Минск поддержал предложение вьетнамских партнеров о создании во Вьетнаме производства молочной продукции из белорусского сырья.

Кроме того, Беларусь заинтересована расширить сотрудничество с Вьетнамом в научно-технической сфере. Ученые двух стран уже успешно реализуют совместные проекты, в том числе по разработке беспилотных авиакомплексов и научных приборов. Есть перспективные совместные проекты и в области микробиологии, новых материалов, медицине. Беларусь также готова обеспечить подготовку для Вьетнама научных кадров высшей квалификации, организовать взаимные стажировки по интересующим вьетнамскую сторону направлениям.

По словам Андрея Кобякова, в условиях замедления мировой экономики две страны могут быстро прирастать, если выйдут на новые формы сотрудничества, будут создавать совместные компании и внедрять эффективные финансовые инструменты их поддержки, добавил премьер-министр. Беларусь рассматривает Вьетнам как плацдарм для закрепления в Юго-Восточной Азии и совместного выхода на рынки стран АСЕАН. "Для этого на практике мы переходим от простой торговли к промышленной кооперации", - отметил глава правительства.

А президент Беларуси Александр Лукашенко на открытии Белорусско-вьетнамского бизнес-форума назвал шесть перспективных областей для развития сотрудничества между двумя странами: промышленность; инфраструктура и строительство; освоение и использование природных ресурсов; пищевая сфера и легкая промышленность; информационно-коммуникационные и высокие технологии; туризм.

Так, в ближайшие месяцы во Вьетнаме заработают совместные производства МАЗапо сборке грузовых автомобилей и городских автобусов, прорабатываются вопросы создания белорусско-вьетнамских предприятий по производству полиамидов, медицинской техники, приборов в области радиационного контроля и другой продукции. «Сразу несколько передовых белорусских предприятий, таких как "Полимастер", "Фидмаш", "Адани", "Регула" и другие, рассматривают возможность локализации сборки оборудования собственного производства в индустриальных парках Вьетнама», - рассказал Александр Лукашенко.

Также Минск видит перспективы использования белорусских строительных технологий во Вьетнаме и готов поделиться опытом, для чего открыл во Вьетнаме представительство компании "Минскметропроект". Также, уверен белорусский президент, белорусские технологии в области повышения нефтеотдачи пластов и разработки зрелых месторождений могут найти успешное применение во Вьетнаме. В свою очередь Беларусь предлагает увеличивать поставки из Вьетнама морепродуктов, рыбы, риса, чая, кофе, специй, тропических фруктов.

Для более тесного взаимодействия между Белорусской торгово-промышленной палатой и бизнес-ассоциациями Вьетнама глава государства предложил подумать над созданием совместного делового совета для каждодневной организационной и практической работы.

В заключение Александр Лукашенко отметил, что на переговорах с Чан Дай Куангом была достигнута договоренность приложить все возможные усилия, чтобы страны в течение ближайших лет вышли на уровень товарооборота в 500 млн долларов.

Вьетнам же намерен развивать инвестиционное сотрудничество с Беларусью, сообщил на бизнес-форуме его президент. По его словам, Ханой приветствует белорусские инвестиции, особенно в машиностроении, производстве промышленного оборудования. "С учетом взаимодополняемости наших экономик мы можем соединять наши производства, создавать новые и заниматься совместным экспортом на глобальный рынок", - сказал Чан Дай Куанг.

Он также выказал готовность создавать благоприятные условия для поставок белорусской продукции. По его мнению, двусторонний товарооборот может выйти на уровень в 1 млрд долларов. Вьетнам рассчитывает поставлять в Беларусь продукцию сельского хозяйства, морепродукты, одновременно создавая благоприятные условия для поставок белорусской продукции, в том числе промышленных товаров, и сотрудничества с Беларусью, особенно в сфере инновационных технологий, потребительских товаров и сельского хозяйства. При этом Вьетнам рассчитывает на эффективное, долгосрочное и стабильное сотрудничество с Беларусью.