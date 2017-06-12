В Беларуси до +32°, по западу дожди, грозы, местами сильные ливни

28 июня погодные условия на территории Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, днем по западу скажется влияние фронтальных разделов. Ожидается переменная облачность. Утром и днем по западу страны кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах местами шквалистое усиление ветра. Температура воздуха максимальная днем +20..+26°С; по юго-западу +27..+32°С. Атмосферное давление будет падать.

29 и 30 июня погоду в стране обусловят атмосферные фронты и очень теплые воздушные массы, перемещающиеся с юго-запада Европы, передает Белгидрометцентр.

29 июня ночью по северо-западу, днем в отдельных районах, преимущественно по юго-западной половине, кратковременные дожди. Местами сильные дожди, грозы, днем возможен град. Днем на большей части территории республики сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, по северо-востоку +10..+12°С; максимальная днем +28..+34°С, по югу местами до +36°С.

30 июня на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах сильные дожди, прогремят грозы. При грозах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +16..+22°С, максимальная днем +21..+28°С, по юго-востоку +29..+32°С.