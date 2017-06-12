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28. 06. 2017

Трое фигурантов дела «Белого легиона» на свободе

Вечером 27 июня на свободу вышли три фигуранта дела «Белого легиона» - Сергей Стрибульский, Александр Зимницкий и Владимир Фёдоров. Им изменили меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Примечательно, что в конце мая им продлили срок содержания под стражей на два месяца, сообщает правозащитный центр "Вясна".

Все они были задержаны в рамках уголовного дела "о подготовке массовых беспорядков", позже было предъявлено дополнительное обвинение по ст. 287 УК (создание незаконного вооруженного формирования). В июне дело о массовых беспорядках было прекращено.

Сейчас в заключении остаются еще 11 фигурантов дела «Белого легиона».
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