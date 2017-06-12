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28. 06. 2017

В Березе во время рыбалки подростка ударило током

Источник фото: Следственный комитет

В Березе 15-летний подросток получил удар электротоком 26 июня около 20:50 во время рыбалки на железнодорожном мосту через реку Ясельда в районе улицы Северная. По предварительной версии, он задел удилищем линию электропередачи. Подросток был без взрослых, скорую вызвали очевидцы. Пострадавший доставлен с ожогами и травмами головы в реанимацию.

В УСК по Брестской области отмечают, что на мосту были надписи, запрещающие хождение по путепроводу.

Подросток живет в Березе в полной многодетной семье. Она характеризуется положительно и в социально-опасном положении не находится. 
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