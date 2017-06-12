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28. 06. 2017

С минского предприятия украли почти 2,5 тонны меди

Наручники Источник фото: korrespondent.net

В Минске за хищения с одного из крупнейших промышленных предприятий медных слитков, которые использовались в литейном производстве, задержана группа лиц. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома. В состав преступной группы входили два работника предприятия, а также неработающий житель Минска, задачей которого был сбыт похищенного.

Слитки вывозили с предприятия на служебном транспорте, оборудованным тайником и вмещающим до тонны металла. В день задержания злоумышленники планировали несколько вывозов. Первый вывоз позволил правоохранителям установить место хранения краденной меди, а через несколько часов подозреваемых задержали при разгрузке второй партии. Общий объем похищенного в тот день составил 1,5 тонны цветного металла. Также обнаружено 900 килограммов похищенной ранее меди. Общая сумма вреда составила 33 тыс. рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.205 УК (Кража).
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