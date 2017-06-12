Карточки БСБ Банка возобновили работу

Карточки БСБ Банка, переведенные на обслуживание в БНБ-Банк, восстановили свою работу. До 30 июня они будут работать только в сети Банковского процессингового центра, а с 1 июля – по всему миру.

БСБ Банк благодарит БНБ-Банк, Банк БелВЭБ, компанию Виза, SoftClub, Mastercard, Банковский процессинговый центр, Беларусбанк за нестандартные решения, которые помогли в реализации перехода с юридической, продуктовой и с технической стороны.

Ответы на вопросы по переходу карточек БСБ Банка на обслуживание в БНБ-Банк можно найти на сайте БСБ Банка в разделе «Держателям карт».