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28. 06. 2017

600 белорусов стали жертвами «кардеров-гастролеров»

Пластиковые карточки Источник фото: Telegraf.by

Следственный комитет расследовал уголовное дело в отношении четырех иностранцев, обвиняемых в несанкционированном копировании информации с банковских платежных карт и последующем снятии с них денег. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, сообщили в СК.

По данным следствия, обвиняемые в конце июля 2016 года в центре Минска установили на одном из банкоматов устройства, позволявшие получать информацию о держателях банковских карт. Затем они изготавливали дубликаты карточек для снятия с них денег. 

Потерпевшими по делу признано более 600 граждан Беларуси. Сумма денег, которую у них пытались похитить, превышает 360 тыс. рублей. Также получены сведения о причастности группы к хищению информации с карт граждан Туркменистана, Саудовской Аравии, Норвегии, Италии, ОАЭ, Германии, России. 
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