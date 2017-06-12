600 белорусов стали жертвами «кардеров-гастролеров»

Следственный комитет расследовал уголовное дело в отношении четырех иностранцев, обвиняемых в несанкционированном копировании информации с банковских платежных карт и последующем снятии с них денег. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, сообщили в СК.

По данным следствия, обвиняемые в конце июля 2016 года в центре Минска установили на одном из банкоматов устройства, позволявшие получать информацию о держателях банковских карт. Затем они изготавливали дубликаты карточек для снятия с них денег.

Потерпевшими по делу признано более 600 граждан Беларуси. Сумма денег, которую у них пытались похитить, превышает 360 тыс. рублей. Также получены сведения о причастности группы к хищению информации с карт граждан Туркменистана, Саудовской Аравии, Норвегии, Италии, ОАЭ, Германии, России.