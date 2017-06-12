В Беларуси зафиксированы случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем

В Беларуси зафиксированы единичные случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем, сообщили в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты.
"На данный момент волны заражений в Беларуси нет, только единичные случаи", - отметили специалисты, передает БелТА.
Вирус-вымогатель, который блокирует доступ к данным и требует 300 долларов за разблокировку, атаковал компании в Украине и России. Шифровальщик использует метод WannaCry - вируса-вымогателя, атаковавшего компьютеры в 74 странах в мае.
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