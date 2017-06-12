Лента RSS
Подписаться на ленту
28 июня 2017, среда, 13:27
+22°C
Завтра +31°C
+22°C
Завтра +31°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,92
  • € 2,15
28. 06. 2017

В Беларуси зафиксированы случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем

В Беларуси зафиксированы единичные случаи заражения компьютеров вирусом-вымогателем, сообщили в Национальном центре реагирования на компьютерные инциденты.

"На данный момент волны заражений в Беларуси нет, только единичные случаи", - отметили специалисты, передает БелТА.

Вирус-вымогатель, который блокирует доступ к данным и требует 300 долларов за разблокировку, атаковал компании в Украине и России. Шифровальщик использует метод WannaCry - вируса-вымогателя, атаковавшего компьютеры в 74 странах в мае.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Технологии
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.