Сальдо внешней торговли Беларуси составило 120,5 млн долларов

Сальдо внешней торговли товарами и услугами Беларуси в январе-апреле сложилось положительное в размере 120,5 млн долларов против отрицательного в размере 135,1 млн долларов в январе-апреле прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Оборот внешней торговли товарами и услугами по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом по методологии платежного баланса вырос на 17,9% до 20,71 млрд долларов, в том числе экспорт - на 19,5% до 10,41 млрд, импорт - на 16,3% до 10,29 млрд.

Оборот внешней торговли товарами по методологии платежного баланса в январе-апреле составил 17,37 млрд долларов, в том числе экспорт – 8,24 млрд, импорт – 9,13 млрд. Стоимостной объем экспорта в текущих ценах вырос на 21,3%, импорта - на 19,2%. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в размере 894,5 млн долларов (годом ранее – минус 866,5 млн).

По методологии статистики внешней торговли товарами оборот внешней торговли товарами составил 18,3 млрд долларов, в том числе экспорт – 8,38 млрд, импорт – 9,93 млрд. Сальдо внешней торговли товарами сложилось отрицательное в размере 1,55 млрд долларов (было минус 1,27 млрд).

Экспорт услуг по методологии платежного баланса составил 2,18 млрд долларов, увеличившись на 13,1%, импорт – 1,16 млрд (снизился на 2,7%). Сальдо сложилось положительное в сумме 1,02 млрд долларов (в январе-апреле 2016 года - 731,4 млн долларов).