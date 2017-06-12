Совмин утвердил порядок отбора кандидатов в народные заседатели

Постановлением Совмина Беларуси от 27 июня № 485 утверждены Положения о порядке предварительного отбора кандидатов в народные заседатели и о порядке и сроках формирования списков народных заседателей. Народный заседатель - лицо, привлекаемое для участия в деятельности суда по осуществлению правосудия.

Согласно документу, кандидаты должны соответствовать требованиям, установленным Кодексом о судоустройстве и статусе судей и иными законодательными актами. Предварительно кандидатов в народные заседатели судов общей юрисдикции отбирают соответствующие районный (городской), областной (Минский городской) исполкомы, в народные заседатели Верховного Суда - Мингорисполком.

Предварительный отбор осуществляется согласно требованиям ч. 11 ст. 118 Кодекса о судоустройстве и статусе судей из лиц, предложенных трудовыми коллективами и общественными объединениями или случайно выбранных из списков граждан, обладающих избирательным правом.

Кандидатов в народные заседатели выдвигают трудовые коллективы на общих собраниях, созываемых профсоюзными комитетами или администрацией организации, и высшими органами общественных объединений. Общие собрания трудовых коллективов, высшие органы общественных объединений выдвигают кандидатов в народные заседатели и заносят в протокол, который направляют в исполком, на территории которого зарегистрированы организация.

Исполком рассматривает протокол десять дней со его поступления. По результатам рассмотрения и случайной выборки исполком формирует список народных заседателей. Подбор кандидатов и составление их списков народных заседателей осуществляются на пять лет. Их количество устанавливается согласно ч. 1 ст. 118 Кодекса о судоустройстве и статусе судей. Граждан включают в списки с их согласия.