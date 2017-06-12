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28. 06. 2017

Кибератаки затронули ряд крупных белорусских компаний

Волна кибератак (в том числе вирус «Petya») затронула некоторые крупные белорусские компании, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси. Следы новых вирусов обнаружены в белорусских компьютерных сетях. С заявлениями в милицию уже обратились представители ряда крупных белорусских компаний.

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Мошенники блокируют ценную информацию, в первую очередь вирусы финансовых и бухгалтерских подразделений. Зараженные файлы присылают в виде резюме, финансовых отчетов, прочей входящей документации или маскируют под архив с документами. Вирус является EXE-файлом, после запуска которого загрузить операционную систему невозможно.

«Поскольку сбор данных, их анализ и мероприятия по установлению разработчиков требуют времени, в МВД призывают при появлении на мониторе компьютера требования «выкупа» за дешифровку не предпринимать никаких действий, а обращаться в милицию.
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