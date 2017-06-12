Убийца матери из Солигорска психически больным

Управление Следственного комитета по Минской области расследовало уголовное дело о жестоком убийстве жительницы Солигорска. 49-летнюю женщину разыскивали коллеги после того, как она не вышла на работу и не отвечала на телефонные звонки. 6 марта при вскрытии квартиры в Солигорске нашли ее тело с признаками насильственной смерти, сообщили в СК.

По подозрению в убийстве женщины с особой жестокостью в Минске был задержан единственный сын погибшей. Мужчина 1989 года рождения не имел постоянного места работы, был судим за хранение наркотиков и состоял на наркологическом учете, периодически проживал у матери.

Ночью 4 марта он без разрешения из кошелька матери взял 90 рублей и банковскую карточку, с которой также снял 40 рублей. Когда потерпевшая узнала о кражи, между ними произошел конфликт. В результате ссоры он нанес женщине множество ножевых ранений. Затем закрыл на ключ входную дверь и уехал из города.

По результатам комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы молодой человек признан невменяемым. На момент убийства и сейчас он страдает психическим расстройством. Материалы дела направлены в суд для применения в отношении задержанного принудительных мер безопасности и лечения с помещением его в психиатрический стационар со строгим наблюдением.