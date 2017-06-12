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28. 06. 2017

Нацбанк изъял 950 млн рублей избыточной ликвидности

Источник фото: Telegraf.by

Национальный банк Беларуси 28 июня в результате аукциона по первичному размещению облигаций, номинированных в рублях, изъял из банковской системы 950 млн рублей избыточной ликвидности. Об этом сообщили в Нацбанке.

К аукциону были допущены заявки, содержащие 57 предложений от 21 участника со ставками 8,1-8,98% годовых на общую сумму 1,4 млрд долларов.

Фактический объем размещения составил 950 млн рубля, средневзвешенная ставка - 8,5% годовых, удовлетворено 41 предложение от 20 участников. Срок обращения облигаций - 7 дней.

На 28 июня на корсчетах банков оставалось 1,8 млрд рублей. 
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