Нацбанк изъял 950 млн рублей избыточной ликвидности

Национальный банк Беларуси 28 июня в результате аукциона по первичному размещению облигаций, номинированных в рублях, изъял из банковской системы 950 млн рублей избыточной ликвидности. Об этом сообщили в Нацбанке.
К аукциону были допущены заявки, содержащие 57 предложений от 21 участника со ставками 8,1-8,98% годовых на общую сумму 1,4 млрд долларов.
Фактический объем размещения составил 950 млн рубля, средневзвешенная ставка - 8,5% годовых, удовлетворено 41 предложение от 20 участников. Срок обращения облигаций - 7 дней.
На 28 июня на корсчетах банков оставалось 1,8 млрд рублей.