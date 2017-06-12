Число занятых в белорусской экономике снизилось на 53 тыс. человек

В мае в Беларуси уволили 62637 работников, приняли на работу — 48219. Таким образом, уволенных было больше трудоустроенных на 14418. Количество уволенных превысило число нанятых на 30%.

В мае больше всего было уволено работников в промышленности — 14 017, в торговле — 8397, строительстве — 6296, образовании — 8725, здравоохранении — 4660, на транспорте — 3002, в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха — 2244, администрации — 1338, гостиничном бизнесе — 1150, науке — 1091.

Всего с начала года было уволено 252 957 человек, принято на работу — 219 882. Превышение уволенных над принятыми составило 33 075. В 2016 году было уволено 719 477 работников, принято на работу — 611 372 (уволенных было больше трудоустроенных на 108.105).