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28. 06. 2017

Число занятых в белорусской экономике снизилось на 53 тыс. человек

В мае в Беларуси уволили 62637 работников, приняли на работу — 48219. Таким образом, уволенных было больше трудоустроенных на 14418. Количество уволенных превысило число нанятых на 30%.

В мае больше всего было уволено работников в промышленности — 14 017, в торговле — 8397, строительстве — 6296, образовании — 8725, здравоохранении — 4660, на транспорте — 3002, в сфере творчества, спорта, развлечения и отдыха — 2244, администрации — 1338, гостиничном бизнесе — 1150, науке — 1091.

Всего с начала года было уволено 252 957 человек, принято на работу — 219 882. Превышение уволенных над принятыми составило 33 075. В 2016 году было уволено 719 477 работников, принято на работу — 611 372 (уволенных было больше трудоустроенных на 108.105).
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