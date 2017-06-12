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28. 06. 2017

Госдеп США: Беларусь продолжает принуждать граждан к труду

Белорусское правительство не в полной мере отвечает минимальным стандартам в борьбе с торговлей людьми и не предпринимает серьезных усилий для улучшения ситуации. Об этом говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США о борьбе с торговлей людьми в мире.

Вместе с Беларусью в низшую группу стран входят Белиз, Бурунди, Венесуэла, Гвинея, Гвинея-Бисау, Иран, Китай, Конго, Мавритания, Мали, Россия, КНДР, Сирия, Судан, Туркменистан, Узбекистан, ЦАР, Экваториальная Гвинея, Эритрея и Южный Судан.

Среди положительных характеристик Беларуси в докладе отмечается, что власти предпринимают шаги для борьбы с торговлей людьми, прилагают усилия по защите белорусских жертв, эксплуатируемых за рубежом, и отменили в июне 2016 года указ, запрещающий работникам госпредприятий деревообработки увольняться.

Тем не менее, в Госдепе США отмечают, что официальный Минск продолжает поддерживать политику принуждения к труду граждан, в том числе госслужащих, студентов, частично занятых, безработных, алко- и наркозависимых людей, а также критиков правительства. Кроме того, за четыре года никто не был привлечен к ответственности за торговлю людьми.

Беларуси рекомендуют реформировать госполитику, чтобы ликвидировать все формы принудительного труда, в частности, отменить президентские указы и законы, приводящие к принудительному труду, а также внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы исключить возможность принудительного труда в качестве наказания за политическое инакомыслие.

Минску советуют активизировать усилия по расследованию случаев принудительного труда и сексуальной эксплуатации и уголовному преследованию виновных, внести в статью 181 УК (торговля людьми) поправку о наказании за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. Также рекомендуется увеличить ресурсы для оказания помощи жертвам торговли людьми.
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