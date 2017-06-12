Профсоюзы озвучили итоги мониторинга цен на социально значимые товары

Глава Федерации профсоюзов Михаил Орда озвучил итоги собственного мониторинга цен на социально значимые товары по всей стране сегодня. По его словам, исследование затронуло около 100 магазинов, в которых была проанализирована стоимость более 40 продуктов, в первую очередь молока, хлеба, мяса, рыбы.

«Между регионами разительно отличаются цены. Казалось бы, торговля работает в одних и тех же условиях, но в регионах цены на продукты первой необходимости абсолютно разные», - сказал Михаил Орда, сообщает «Беларусь 1».

Он также выказал непонимание того, что цены на продукты все время растут, хотя «сельхозпроизводитель делает все для того, чтобы снизить затраты на производство». Кроме того, профсоюзы отметили необходимость более точного указания цен на фасованные продукты.

Результаты исследования профсоюзы передали в министерство антимонопольного регулирования и торговли. Такие консультации по вопросам цен планируется проводить каждый месяц.