Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июня 2017, четверг, 10:41
+31°C
Завтра +26°C
+31°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,2
29. 06. 2017

Профсоюзы озвучили итоги мониторинга цен на социально значимые товары

Источник фото: TUT.by

Глава Федерации профсоюзов Михаил Орда озвучил итоги собственного мониторинга цен на социально значимые товары по всей стране сегодня. По его словам, исследование затронуло около 100 магазинов, в которых была проанализирована стоимость более 40 продуктов, в первую очередь молока, хлеба, мяса, рыбы.

«Между регионами разительно отличаются цены. Казалось бы, торговля работает в одних и тех же условиях, но в регионах цены на продукты первой необходимости абсолютно разные», - сказал Михаил Орда, сообщает «Беларусь 1».

Он также выказал непонимание того, что цены на продукты все время растут, хотя «сельхозпроизводитель делает все для того, чтобы снизить затраты на производство». Кроме того, профсоюзы отметили необходимость более точного указания цен на фасованные продукты.

Результаты исследования профсоюзы передали в министерство антимонопольного регулирования и торговли. Такие консультации по вопросам цен планируется проводить каждый месяц.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Анекдот все анекдоты

Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.