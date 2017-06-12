Таможенное оформление на границе с Украиной восстановлено

Государственный таможенный комитет 28 июня со ссылкой на Черниговскую таможню сообщил о сбое программного обеспечения в пунктах пропуска на белорусско-украинской границе "Сеньковка" (сопредельный пункт таможенного оформления "Веселовка" Гомельской таможни), "Новые Ярыловичи" ("Новая Гута"), "Вильча" ("Александровка").
В указанных пунктах пропуска временно не осуществлялось таможенное оформление товаров, передает БелТА.
Утром 29 июня в ГТК заявили, что таможенное оформление товаров в пунктах пропуска белорусско-украинской границы восстановлено.