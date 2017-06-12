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29. 06. 2017

Таможенное оформление на границе с Украиной восстановлено

Источник фото: Госпогранкомитет Беларуси

Государственный таможенный комитет 28 июня со ссылкой на Черниговскую таможню сообщил о сбое программного обеспечения в пунктах пропуска на белорусско-украинской границе "Сеньковка" (сопредельный пункт таможенного оформления "Веселовка" Гомельской таможни), "Новые Ярыловичи" ("Новая Гута"), "Вильча" ("Александровка").

В указанных пунктах пропуска временно не осуществлялось таможенное оформление товаров, передает БелТА.

Утром 29 июня в ГТК заявили, что таможенное оформление товаров в пунктах пропуска белорусско-украинской границы восстановлено.
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