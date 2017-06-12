Вьетнам интересуют в Беларуси маленькие трактора и автобусы

Во Вьетнаме планируют открыть производство белорусских автобусов. По предварительным подсчетам, это принесет около 50 млн долларов в год. Об этом было завялено по итогам визита вьетнамской делегации 28 июня на Минский автомобильный завод.
Уже осенью недалеко от Ханоя откроется завод по производству МАЗов. Крупный проект принесет Беларуси около 40 млн долларов в год, передает СТВ.
Также представителей Вьетнама заинтересовали белорусские велосипеды и мотоциклы.
«В первую очередь нам интереса техника, которая соответствует нашим условиям – это маленькие трактора и автобусы», - заявил заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Бин Мин.