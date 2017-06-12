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29. 06. 2017

Вьетнам интересуют в Беларуси маленькие трактора и автобусы

Во Вьетнаме планируют открыть производство белорусских автобусов. По предварительным подсчетам, это принесет около 50 млн долларов в год. Об этом было завялено по итогам визита вьетнамской делегации 28 июня на Минский автомобильный завод.

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Уже осенью недалеко от Ханоя откроется завод по производству МАЗов. Крупный проект принесет Беларуси около 40 млн долларов в год, передает СТВ.

Также представителей Вьетнама заинтересовали белорусские велосипеды и мотоциклы.

«В первую очередь нам интереса техника, которая соответствует нашим условиям – это маленькие трактора и автобусы», - заявил заместитель премьер-министра Вьетнама Фам Бин Мин. 
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