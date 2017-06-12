В Москве стартовал Форум регионов Беларуси и России

В Москве 29 июня стартовал IV Форум регионов Беларуси и России, посвященный сотрудничеству двух стран в инновационной сфере. Пленарное заседание форума пройдет на тему "Векторы интеграционного развития регионов России и Беларуси в сфере высоких технологий, инноваций и информационного общества".

Также состоится заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания России по межрегиональному сотрудничеству. Примут участие в форуме и главы государств.

Также намечены заседания с участием профильных министерств и ведомств, представителей бизнеса по вопросам стимулирования развития высокотехнологичных конкурентоспособных производств двух стран, научно-технического сотрудничества, роли информационных технологий в развитии институтов гражданского общества, проблем и перспектив гармонизации законодательства в условиях интеграционного развития, перспектив партнерства ИТ-компаний, передает БелТА.

Также намечено обсуждение вопросов сотрудничества городов и районов Беларуси и РФ, возможностей расширения деловых связей.

В дни форума будет работать ярмарка-продажа белорусской продукции, в которой участвуют около 60 предприятий Беларуси, а также выставка достижений в инновационной и научно-технической сфере.