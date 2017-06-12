ЕАБР объяснил выделение Беларуси четвертого транша кредита

Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), объяснил выделение Беларуси четвертого транша финансового кредита Фонда в объеме 300 млн долларов, хотя Минск не выполнил одно из условий программы.

смотрите также ЕАБР выдал Беларуси четвертый транш кредита на $300 млн

Как отметили в банке, Беларусь освободили от ограничения нецелевых госзаимствований объемом не более 75% от потребности в погашении госдолга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения. Освобождение от выполнения этого показателя в ЕАБР обосновали достижением Минском заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики.

Вместе с тем в программу вошли дополнительные контрольные показатели для реализации в рамках шестого и седьмого траншей. Они включают разработку методологии оценки фискальных рисков госпредприятий и подготовку отчета по ним по итогам января-сентября 2017 года для принятия правительством решений по реформированию предприятий; повышение управленческого потенциала членов наблюдательных советов ОАО с госдолей; сокращение срока исковой давности по приватизационным сделкам и сокращение списка ОАО, на приобретение акций которых имеет преимущественное право государство; создание равных условий деятельности для предприятий всех форм собственности и ликвидацию барьеров для конкуренции на местных товарных рынках; сокращение норматива обязательной продажи экспортерами валюты с 20% до 10% и отмену требования к предприятиям обосновывать приобретение иностранной валюты.