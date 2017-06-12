Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июня 2017, четверг, 13:40
+31°C
Завтра +26°C
+31°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,2
29. 06. 2017

ЕАБР объяснил выделение Беларуси четвертого транша кредита

Евразийский банк развития, являющийся Управляющим средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), объяснил выделение Беларуси четвертого транша финансового кредита Фонда в объеме 300 млн долларов, хотя Минск не выполнил одно из условий программы.

смотрите также ЕАБР выдал Беларуси четвертый транш кредита на $300 млн

Как отметили в банке, Беларусь освободили от ограничения нецелевых госзаимствований объемом не более 75% от потребности в погашении госдолга. Фактически в 2016 году привлечение составило 101,4% к сумме погашения. Освобождение от выполнения этого показателя в ЕАБР обосновали достижением Минском заметного прогресса в макроэкономической стабилизации за счет проведения сбалансированной экономической политики.

Вместе с тем в программу вошли дополнительные контрольные показатели для реализации в рамках шестого и седьмого траншей. Они включают разработку методологии оценки фискальных рисков госпредприятий и подготовку отчета по ним по итогам января-сентября 2017 года для принятия правительством решений по реформированию предприятий; повышение управленческого потенциала членов наблюдательных советов ОАО с госдолей; сокращение срока исковой давности по приватизационным сделкам и сокращение списка ОАО, на приобретение акций которых имеет преимущественное право государство; создание равных условий деятельности для предприятий всех форм собственности и ликвидацию барьеров для конкуренции на местных товарных рынках; сокращение норматива обязательной продажи экспортерами валюты с 20% до 10% и отмену требования к предприятиям обосновывать приобретение иностранной валюты.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.