Курс евро продолжает расти в Беларуси

На торгах 29 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,46% и составил 2,2088 рубля.
Российский рубль также подорожал – на 0,78% до 3,2737 белорусских за 100 российских.
Доллар стал дешевле на 0,04% до 1,9336 рубля.
На торгах 29 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,46% и составил 2,2088 рубля.
Российский рубль также подорожал – на 0,78% до 3,2737 белорусских за 100 российских.
Доллар стал дешевле на 0,04% до 1,9336 рубля.
Если есть олимпиада по математике, то почему нет паралимпиады по математике? В ней бы участвовали гуманитарии, а все восхищались их мужеством.