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29. 06. 2017

Курс евро продолжает расти в Беларуси

Источник фото: Telegraf.by

На торгах 29 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро вырос на 0,46% и составил 2,2088 рубля.

Российский рубль также подорожал – на 0,78% до 3,2737 белорусских за 100 российских.

Доллар стал дешевле на 0,04% до 1,9336 рубля.
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