В Беларуси урезают господдержку в строительстве жилья

Указ о новой системе адресной господдержки в жилищном строительстве подпишут в ближайшее время. Об этом сообщил 29 июня начальник управления жилищной политики минстройархитектуры Александр Горваль.

По его словам, в концепции указа сохранены категории льготников, прописанных в указе №13, который продолжит действовать параллельно с новым указом о субсидировании, передает БелТА.

Вместе с тем будут изменены условия, по которым предоставляется господдержка, а также сроки: вместо 20 и 40 лет будет до 20 лет.

