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29. 06. 2017

В Бресте рабочего завалило грунтом при проведении работ

В Бресте рабочий получил травмы при обрушении грунта. Брестский межрайотдел Следственного комитета проводит предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст.306 УК (нарушение правил охраны труда), в отношении прораба одного из ОАО Бреста, в котором монтажником наружных работ трудится пострадавший.

Мужчина 1954 года рождения подозревается в том, что допустил выполнение земляных работ в районе улицы Задворской без соблюдения крутизны откосов и устройства крепления вертикальных стенок траншеи, передает БелТА.

В результате произошло обрушение грунта. Телесные повреждения получил рабочий ОАО 1978 года рождения.
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