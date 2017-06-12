В Бресте рабочего завалило грунтом при проведении работ

В Бресте рабочий получил травмы при обрушении грунта. Брестский межрайотдел Следственного комитета проводит предварительное расследование по уголовному делу, возбужденному по ч.1 ст.306 УК (нарушение правил охраны труда), в отношении прораба одного из ОАО Бреста, в котором монтажником наружных работ трудится пострадавший.

Мужчина 1954 года рождения подозревается в том, что допустил выполнение земляных работ в районе улицы Задворской без соблюдения крутизны откосов и устройства крепления вертикальных стенок траншеи, передает БелТА. В результате произошло обрушение грунта. Телесные повреждения получил рабочий ОАО 1978 года рождения.