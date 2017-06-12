Рапота: между Беларусью и Россией осталось три-четыре барьера

Число барьеров между Беларусью и Россией существенно снизилось, заявил 29 июня в Москве на IV Форуме регионов Беларуси и России госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. «Рабочие группы, которые были созданы министерствами, неплохо продвинулись вперед», - отметил он.

По его словам, число барьеров снизилось до трех-четырех, передает БелТА. Григорий Рапота заявил, что вопрос устранения барьеров детально рассматривался на недавнем заседании Совмина Союзного государства и, вероятно, будет затрагиваться на заседании Высшего госсовета Союзного государства 30 июня.