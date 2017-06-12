Лента RSS
Подписаться на ленту
29 июня 2017, четверг, 15:11
+31°C
Завтра +26°C
+31°C
Завтра +26°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,2
29. 06. 2017

Рапота: между Беларусью и Россией осталось три-четыре барьера

Число барьеров между Беларусью и Россией существенно снизилось, заявил 29 июня в Москве на IV Форуме регионов Беларуси и России госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. «Рабочие группы, которые были созданы министерствами, неплохо продвинулись вперед», - отметил он.

По его словам, число барьеров снизилось до трех-четырех, передает БелТА.

Григорий Рапота заявил, что вопрос устранения барьеров детально рассматривался на недавнем заседании Совмина Союзного государства и, вероятно, будет затрагиваться на заседании Высшего госсовета Союзного государства 30 июня.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Анекдот все анекдоты

- Мне успокоительное.

- Вам в каплях или таблетках?

- Не бесите меня!!!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.