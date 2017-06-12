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29. 06. 2017

В Минске обновили Республиканскую доску Почета

Источник фото: tut.by

Обновленная Республиканская доска Почета открылась 29 июня на площади Государственного флага в Минске. По итогам работы за 2016 год определены 68 победителей, которые были занесены на нее.

Как отметил руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин, занесение на Республиканскую доску Почета - это не только общественное признание высоких результатов работы регионов и трудовых коллективов, но и сочетание моральных и материальных стимулов. Правительство в ближайшее время примет постановление о поощрении победителей, передает БелТА.

За наилучшие показатели в сфере социально-экономического развития определены 45 победителей, по экономии ресурсов — 23 победителя, сообщает TUT.by.

Гомель и Брест признаны лучшими в социально-экономическом развитии городами Беларуси. Пальма первенства среди районов досталась Гродненскому району, Дзержинскому району Минской области и Советскому району Минска. Среди предприятий победили «Белвест», Витебский завод тракторных запасных частей, Глубокский молочноконсервный комбинат, Калинковичский молочный комбинат, «Белль Бимбо плюс», «Свитязянка-2003», минский ЦУМ, «Космос ТВ» и другие.
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