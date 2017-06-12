В Беларуси госзастройщикам будет проще войти на рынок долевого строительства

В Беларуси упрощается вхождение застройщиков на рынок долевого строительства, сообщил 29 июня начальник управления жилищной политики минстройархитектуры Александр Горваль. По его словам, сейчас вносятся изменения в указ №263 о долевом строительстве.

Документ урегулирует ряд позиций, которые показали неясность в применении на практике в период действия указа №263, передает БелТА.

Из указа могут изъять позиции о необходимости строительства 15% жилого дома за счет средств застройщика. Это касается не всех застройщиков, а только управлений капитального строительства и предприятий с долей госсобственности более 50%. А для коммерческого рынка планируют оставить обязанность строить не менее 15%, прежде чем выйдет проектная декларация.

Александр Горваль пояснил, что системе жилищно-строительных сбережений предусматривает специализированный вклад в коммерческих банках и накопительный период в три-пять лет, за который граждане обязаны накопить процент от стоимости будущего жилья, который зависит от решения банка, в котором они кредитуются. Затем им выдают кредит на недостающую сумму для строительства жилья. Во время накопительного периода граждане получают госпремию, чтобы компенсировать возможные потери от инфляции. На время кредитования ставка по кредиту будет ниже ставок, выдаваемых на строительство жилья.

«Это позволит приблизительно трети граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, решить жилищный вопрос самостоятельно», - считает Александр Горваль.