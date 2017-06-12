В Пинске грузовик протаранил милицейскую «Ниву»

В Пинске ранним утром 29 июня грузовик Mercedes протаранил милицейскую «Ниву». Инцидент произошел на перекрёстке улиц Белова и Завальной. Милицейская машина получила значительные повреждения.

По информации очевидцев, грузовик ехал по главной дороге со стороны моста по улице Белова в сторону Первомайской. По второстепенной дороге, со стороны площади Кирова, ехала "Нива", которая не пропустила грузовик на перекрестке. В итоге грузовик въехал ей в бок «Ниве».

За рулем грузовика находился житель Столина 1972 года рождения, который не пострадал. Милицейской машиной управлял 22-летний пинчанин. Он госпитализирован, передает БелТА.