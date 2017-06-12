Беларусь не откажется от выпуска монет в 1, 2 и 5 копеек

Беларусь не планирует отказываться от выпуска монет мелких номиналов в 1, 2 и 5 копеек. Как отметили в Национальном банке, такие монеты востребованы экономикой, а их срок службы более продолжительный по сравнению с бумажными банкнотами мелких номиналов старого образца (100, 500 и 1000 рублей).

Сохранение монет, считают в Нацбанке, позволит сэкономить средства и сократить расходы на поддержание наличного денежного обращения. Поскольку же стоимость изготовления одной монеты сопоставима со стоимостью изготовления банкноты мелкого номинала, отказ от выпуска в обращение монет мелких номиналов не рассматривается в принципе, подчеркнули в регуляторе.

Потемнение монет в Нацбанке объяснили естественными причинами в связи с их изготовлением в 2008 году, передает БелТА.

Сейчас в обращении находится 114 млн банкнот и 335 млн монет. Банкноты номиналам 10 и 20 рублей составляют 62% в общем объеме, 5 и 50 рублей - около 37%. Среди монет самыми популярными являются номиналы 1, 2 и 5 копеек (63% в общем объеме).

Что касается старых банкнот образца 2000 года, то к 1 июня из обращения было изъято более 97% от суммы и около 60% от количества банкнот, находившихся вне касс Нацбанка. На руках у населения осталось 214 млн экземпляров банкнот, из них 90% - банкноты номиналом 100, 500 и 1000 рублей.