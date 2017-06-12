В Беларуси пресекли крупный канал поставки психотропов из Украины

Правоохранители пресекли крупный канал поступления психотропных веществ с территории Украины, а также выявили сеть распространения психотропов на территории Минской, Гродненской, Витебской и Могилевской областей Беларуси. Украинского поставщика задержали в Киеве при помощи украинской полиции. Всего задержано 12 участников группы.

Сеть по распространению психотропов возникла более года назад в Гродно, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Организаторы разработали сложную систему конспирации. Житель Гродно, он же организатор сайта по распространению психотропов, виртуально заказывал необходимые объемы зелья у подельника из Киева. Для транспортировки их через границу использовалось маршрутное такси. Водителю передавали поклажу с бытовыми вещами, в которых маскировался груз. Чаще всего тайники устраивали в корпусах оргтехники – системном блоке, клавиатуре, музыкальной колонке. Водителю хорошо платили, в том числе, за отсутствие вопросов о перевозимых вещах. Психотроп в Беларуси распространяли реализаторы, общение с которыми проходило исключительно в интернете, а передача психотропов – путем закладок в оговоренных местах.

Первым в Минском районе задержали 20-летнего организатора интеренет-магазина. Кроме психотропов, у него изъяли весы, оргтехнику, сим-карты, банковские карты. Затем в Киеве был задержан 18-летний поставщик психотропных веществ. Затем задержания происходили снова в Беларуси. В Гродно задержали местного торговца, кроме психотропных веществ у него изъяты весы, клавиатура, которая использовались для перевозки психотропа. Далее поэтапно задержали еще десять распространителей, которые продавали товар в Минской, Гродненской, Витебской и Могилевской областей.

Из незаконного оборота изъято более 2 килограмм особо опасного психотропного вещества «Альфа-PVP», более 20 граммов амфетамина, более 700 психотропных марок, выявлены многочисленные места тайников и закладок. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.328 УК.