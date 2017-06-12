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30. 06. 2017

СК: фигуранты "Белого легиона" до конца дня выйдут на свободу

Иван Носкевич Источник фото: СК РБ

Фигуранты дела "Белого легиона" до конца дня выйдут на свободу. Об этом сообщил 30 июня председатель Следственного комитета Иван Носкевич. По его словам, оснований для нахождения под стражей фигурантов дела нет, в связи с чем решено изменить ему меру пресечения.

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«Думаю, до конца этого дня не останется под стражей фигурантов по этому делу», - сказал он, передает БелТА.

На сегодняшний день из 35 задержанных по делу «Белого легиона» под стражей остаются лишь двое – Мирослав Лозовский и Виктор Мороз.
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