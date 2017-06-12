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30. 06. 2017

Барановичский бизнесмен обещает 4000 рублей за помощь в поимке грабителей

Вознаграждение в 4000 рублей за помощь в розыске преступников обещает барановичский бизнесмен, пострадавший от разбойного нападения. Два преступника проникли через балкон в квартиру на третьем этаже одной из пятиэтажек на улице Жукова. 44-летний мужчина был дома один. Бандиты связали его, избили и забрали крупную сумму денег.

«Я проснулся от того, что мне связывают руки. Потом меня ударили в глаз. У них был нож, поэтому я сразу сказал, где лежат деньги – боялся, что они меня убьют», – рассказал бизнесмен, передает Intex-Press.

Сразу после ухода нападавших, мужчина освободился от веревок и побежал к соседям. Бандиты забрали у бизнесмена только деньги, а золото и бытовую технику не тронули. Точную сумму похищенного следствие не раскрывает.

Кто мог напасть на него, бизнесмен не знает. «Вряд ли это были люди, которые работали «без наводки» и по случайности забрались именно на мой балкон», – уверен он.

Тех, кто знает бандитов, бизнесмен просит звонить по номеру +37529-729-29-90.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за разбой, совершенный с целью завладения имуществом в особо крупном размере. 
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