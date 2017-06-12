Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2017, пятница, 13:57
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,21
30. 06. 2017

Матвиенко хочет отменить роуминг между Беларусью и Россией

Минкомсвязи России необходимо в ближайший месяц найти пути, чтобы убрать платный роуминг из услуг связи для граждан Беларуси в России. Об этом заявила министру Николаю Никифорову спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе работы IV Форума регионов России и Беларуси в Москве.

«Роуминг между Россией и Беларусью — это диковато», — заметила Валентина Матвиенко, передает «Парламентская газета».

На заявление Николая Никифорова, что «все будет зависеть от мобильных операторов», она заметила, что при таком подходе решение вопроса может затянуться на неопределенный срок, а у государства «есть стратегические приоритеты». По ее словам, необходимо в ближайший месяц поделиться с парламентариями предложениями по отмене платного роуминга между странами.
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.