Матвиенко хочет отменить роуминг между Беларусью и Россией

Минкомсвязи России необходимо в ближайший месяц найти пути, чтобы убрать платный роуминг из услуг связи для граждан Беларуси в России. Об этом заявила министру Николаю Никифорову спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в ходе работы IV Форума регионов России и Беларуси в Москве.

«Роуминг между Россией и Беларусью — это диковато», — заметила Валентина Матвиенко, передает «Парламентская газета». На заявление Николая Никифорова, что «все будет зависеть от мобильных операторов», она заметила, что при таком подходе решение вопроса может затянуться на неопределенный срок, а у государства «есть стратегические приоритеты». По ее словам, необходимо в ближайший месяц поделиться с парламентариями предложениями по отмене платного роуминга между странами.