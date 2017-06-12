Доллар и евро продолжают дорожать в Беларуси

На торгах 30 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро в Беларуси вырос на 0,25% и составил 2,2143 рубля.

Доллара подорожал на 0,4% до 1,9413 рубля. Российский рубль подешевел на 0,1% до 3,2705 белорусских за 100 российских.