Доллар и евро продолжают дорожать в Беларуси

На торгах 30 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро в Беларуси вырос на 0,25% и составил 2,2143 рубля.
Доллара подорожал на 0,4% до 1,9413 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,1% до 3,2705 белорусских за 100 российских.
На торгах 30 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро в Беларуси вырос на 0,25% и составил 2,2143 рубля.
Доллара подорожал на 0,4% до 1,9413 рубля.
Российский рубль подешевел на 0,1% до 3,2705 белорусских за 100 российских.
Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".