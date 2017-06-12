Лента RSS
Подписаться на ленту
30 июня 2017, пятница, 13:52
+25°C
Завтра +23°C
+25°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,21
30. 06. 2017

Доллар и евро продолжают дорожать в Беларуси

На торгах 30 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже курс евро в Беларуси вырос на 0,25% и составил 2,2143 рубля.

Доллара подорожал на 0,4% до 1,9413 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,1% до 3,2705 белорусских за 100 российских. 
Это Интересно
Отзыв лицензии у "БСБ Банка"
Экономика
Анекдот все анекдоты

Опрос радиослушателей дал неожиданные результаты. На первый же вопрос "Что вы в настоящий момент слушаете?" 98% опрошенных мужчин ответили: "Жену".

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Как вы относитесь к парадам в центре Минска?

Нужны ли парады в центре Минска?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.