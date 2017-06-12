Магазины Минска объявили о скидках к 3 июля

В канун 3 июля торговые организации Минска организуют выставки-продажи и распродажи со снижением цен на товары, акции с вручением подарков и сувениров. Об этом сообщили в Главном управлении рынка Мингорисполкома.

Так, ЦУМ с 1 по 3 июля предоставляет скидки до 30% на швейные, трикотажные изделия отдельных производителей; до 30% на летнюю обувь «Марко», «Аладэн» и импортную; 20% на чемоданы «Пасо», «Глобротер», «Белуджио»; 25% на часы настенные и будильники «Часпром».

В универмаге «Беларусь» предоставит скидку 25% на детский ассортимент «Калинки», женские трикотажные изделия «Ромгиль», отдельные артикула тюлегардинных изделий «Ленты»; 30% на отдельные модели корсетных изделий «Милавицы»; 40% на мужской и детский ассортимент «Коминтерна»; при каждой разовой покупке одного изделия из золота гомельского «Кристалла» - в подарок серьги из серебра.

Торговый дом «На Немиге» на 15% снизит цены на трикотажные изделия «Эль Артуа», 20% - на трикотажные изделия «Ромгиль – Текс» и на изделия «Белхудожкерамики», до 70% - на отдельные модели швейных изделий «Калинки».

ГУМ запланировал скидку 30% на трикотажные изделия фабрики «Ареола», 22% на детскую одежду и трикотаж «БелльБимбо плюс», 25% на детскую одежду «Мультитекстиля», 30% на мужскую и женскую обувь из Сербии.

С 1 по 3 июля в УП «Кирмаш» действует скидка 20% на все непродовольственные товары для ветеранов ВОВ, а в ТД «Дюймовочка» - скидка 20% на весь ассортимент.

УП «Блискавица» предоставит 3 июля скидку 15% на все непродовольственные товары, с 1 по 10 июля - до 25% на обувь и одежду отдельных производителей.

ТЗАО «Пальмира» объявляет скидку 15% на светильники, белорусские обои, печи СВЧ, ковры и ковровые изделия, 20% на импортные смесители, 25% на изделия из стекла и хрусталя стеклозавода «Неман», наборы для ванной «Белпласт».

Обувной магазин «Луч» предоставляет скидку до 20% на обувь «Марко», «Вердимар», «Сивельга», «Аладэн», «Блик», 17% на трикотажные, чулочно-носочные, парфюмерно-косметические товары.

Магазины «Электросила», «5 элемент», «ОМА» и другие продают товары по специальным ценам и в рассрочку.

Кроме того, «Центр Моды» предоставляет 20% на весь ассортимент; «Керамин-Столица Инвест» - 7-20% на декоративные элементы отдельных коллекций, 15-30% на коллекции санитарной керамики «Стиль» и «Турин», 20% на ряд сопутствующих товаров; «Моготекс» - с 6 июня скидку 20% на все шторы, с 26 июня по 3 июля при покупке товаров свыше 100 рублей вручается подарок; «Коминтерн» - 20-50% на мужской и детский ассортимент; «БелОМО» - 10% на товары собственного производства, каждому покупателю электросушилки и электросоковыжималки - книга «Рецепты» в подарок; «Пинскдрев Столичное» - 10-15% при полной единовременной оплате мебели, а также бесплатная сборка и доставка мебели, беспроцентная рассрочка до 36 месяцев и рассрочка на 12 месяцев по карте покупок «Белгазпромбанк»; «Элема» - 20-70 % на отдельный ассортимент; ОАО «Полесье» - 1-3 июля 15% на трикотажные изделия и 10% на пряжу; «СЕРЖ-ФЭШН» - при покупке белья скидка 20-40% на вторую или третью вещь.