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30. 06. 2017

Арбузову могут изменить меру пресечения

Следственный комитет не исключает возможности изменения меры пресечения в отношении председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова. Об этом сообщил 30 июня председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

«Я не исключаю возможности изменения меры пресечения. Если люди принимают все возможные меры к возмещению ущерба по делам экономической направленности, то содержание их под стражей, поверьте, не самоцель Следственного комитета», - сказал он, передает БелТА.

По его словам, для того чтобы принять решение об изменении меры пресечения, необходимо точно определить сумму нанесенного ущерба и принять меры к его возмещению. 
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