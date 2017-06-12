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30. 06. 2017

Минкомсвязи России поддержало отмену роуминга с Беларусью

Минкомсвязи России поддержало предложение об отмене международного роуминга с Беларусью. Об этом рассказал глава ведомства Николай Никифоров, комментируя инициативу спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Однако, по его словам, рыночная экономика подразумевает соответствующее решение самих операторов.

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Министр подчеркнул, что ведомство поддерживает отмену роуминга на всем пространстве ЕАЭС.  «Если операторы обратятся в профильное министерство, то мы с радостью примем соответствующие поправки по тем или иным нормативным актам», — сказал он, передают «Известия».

В свою очередь председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович заявил, что "отмена роуминга может стать таким крупным проектом, который привлечет внимание и сцементирует наше Союзное государство", сообщает БелТА
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