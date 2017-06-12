Минкомсвязи России поддержало отмену роуминга с Беларусью

Минкомсвязи России поддержало предложение об отмене международного роуминга с Беларусью. Об этом рассказал глава ведомства Николай Никифоров, комментируя инициативу спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. Однако, по его словам, рыночная экономика подразумевает соответствующее решение самих операторов.

смотрите также Матвиенко хочет отменить роуминг между Беларусью и Россией

Министр подчеркнул, что ведомство поддерживает отмену роуминга на всем пространстве ЕАЭС. «Если операторы обратятся в профильное министерство, то мы с радостью примем соответствующие поправки по тем или иным нормативным актам», — сказал он, передают «Известия».

В свою очередь председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович заявил, что "отмена роуминга может стать таким крупным проектом, который привлечет внимание и сцементирует наше Союзное государство", сообщает БелТА.