Прокопеня близок к покупке сразу двух банков

Инвестиционная компания Виктора Прокопени VP Capital близка к покупке белорусского Паритетбанка с последующим использованием его для приобретения украинского ПАО «Сбербанк» (Украина).

Необходимые документы на согласование сделки уже поданы соответствующим регуляторам. Сделки будут осуществлены, если будет получено согласие всех регуляторов, рассказал бизнесмен, передает TUT.by.

Виктор Прокопеня планирует приобрести все принадлежащие Беларуси 99,83% акций Паритетбанка за 50 млн долларов. «Миноритарным акционерам будет сделана оферта о продаже их акций по цене, в два раза превышающей их стоимость», - сказал он.

На днях Виктор Прокопеня также подал заявку в Нацбанк Украины для получения разрешения на приобретение Сбербанка Украины, седьмого по величине банка страны. На 1 октября 2016 года активы банка составляли около 1,5 млрд долларов.

Ранее Саид Гуцериев также планировал покупку Сбербанка. Но, по словам Виктора Прокопени, речи о совместной покупке не идет.