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30. 06. 2017

Лукашенко хочет доказать миру самодостаточность Беларуси и России

Источник фото: Президент Беларуси

Решения, которые будут приняты на заседании Высшего государственного совета, должны способствовать дальнейшему развитию интеграции Беларуси и России. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 30 июня на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, главное - это импортозамещение, чтобы «доказать всему миру, что мы самодостаточные народы, самодостаточные государства», сообщили в Администрации главы государства.

Президент также высоко оценил прошедший IV Форум регионов Беларуси и России, который позволяет специалистам и руководителям на региональном уровне обсудить вопросы развития, а главам государств – «сверить часы».
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