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30. 06. 2017

Матвиенко: Беларуси и России фактически объявили информационную войну

В отношении Беларуси и России продолжаются и, вероятно, будут усиливаться попытки извне внести раскол в их отношения, дестабилизировать внутреннюю обстановку. Об этом заявила 30 июня на пленарном заседании IV форума регионов двух стран спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

По ее словам, оба государства «находятся в условиях фактически объявленной нам информационной войны», передает «Российская газета».

В связи с этим, заявила Валентина Матвиенко, важно внедрять новые подходы к организации единого медиапространства в рамках Союзного государства, эффективнее использовать соцсети, работать над улучшением контента Телерадиовещательной организации Союзного государства, других союзных медиаресурсов, более настойчиво в СМИ и интернете утверждать общие ценности двух стран.

Накануне, отметила она, стороны договорились разработать меры по совместному обеспечению информационной безопасности, проведению мероприятий против негативного информационного воздействия на жителей Беларуси и России.
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